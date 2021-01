L'investiture du président des Etats-Unis, la cérémonie qui coûte plus de 100 millions de dollars aux Américains Conjoncture François Thys

© Shutterstock - C.D. L'argent n'a pas d'odeur, mais il a une riche histoire...

Si l'investiture du président américain est un événement hautement symbolique, marqué par plusieurs journées de célébrations en tous genres, ce déploiement de strass et paillettes a un coût, et pas des moindres. La partie la plus lourde de la facture est payée par le gouvernement fédéral, et donc par le contribuable américain. Elle a été estimée à 115 millions de dollars en 2005 et 124 millions en 2009.