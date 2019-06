Ce vendredi, les dirigeants des 20 puissances économiques mondiales se réunissent pour un sommet du G20 alimenté, cette fois-ci, notamment par le dossier iranien.

Depuis le retrait des Etats-Unis, en mai 2018, de l'Accord "historique" sur le nucléaire, l'économie iranienne est littéralement en mort cérébrale. Une situation qui ne cesse de s'empirer, au fil des sanctions infligées par Donald Trump à son "meilleur ennemi". L'Iran est-il économiquement mourant?

L’Iran a, depuis longtemps, réussi à survivre malgré les embargos. Son économie se portait plutôt bien, malgré un contexte socio-économique plutôt défavorable. Mais depuis mai 2018, les effets négatifs se font sentir. On comptait 2,5 millions de barils par jour exportés il y a un an, il y en a 300.000 aujourd’hui. L’Iran reste, selon vous, plutôt patient mais économiquement, le pays n’est-il pas en train de suffoquer ?

Effectivement, le choc macroéconomique est massif pour Téhéran. Selon les chiffres communiqués par le FMI, l’inflation atteindrait au moins 40% en 2019 et l’économie est en récession depuis 2018 où elle était de -3%, elle est à -6% en 2019.

D’après les Iraniens eux-mêmes, 40% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Dans ces cas-là, c’est simple : si l’économie se porte mal, il y a également des conséquences au niveau social avec une baisse du pouvoir d’achat. Pour le dire de façon basique, il devient de plus en plus compliqué de se procurer des biens de première nécessité. Le chômage, qui atteignait déjà des chiffres mirobolants notamment pour les jeunes diplômés, est en train d’exploser. Et puis il y a également des pénuries de médicaments.

Les Etats-Unis affirment pourtant que la santé et l’agroalimentaire ne font pas partie des sanctions, ce qui est vrai. Sauf que ce qu’on oublie de préciser, c’est que les banques refusent les transactions avec le pays, refusent purement et simplement de travailler avec l’Iran, ce qui provoque des pénuries de médicaments.

En d’autres termes, les Iraniens subissent une crise très grave, d’abord économiquement, ce qui se répercute socialement mais également sur la question des droits de l’Homme.

Lorsque Hassan Rohani a été élu la première fois, il avait notamment fait campagne sur cette question des droits de l’Homme. Mais ce premier mandat a surtout été occupé par le dossier du nucléaire. Son second mandat entamé, tout le monde l’attendait donc sur les questions liés à la démocratie, la liberté, ce qu’il n’a pas fait. Évidemment, cela provoque énormément de déceptions.