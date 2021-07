L’Opep se déchire et le pétrole flambe Conjoncture Laurent Lambrecht

© Shutterstock Le baril de Brent a frôlé les 77 dollars, un niveau plus atteint depuis fin 2018.

Les pays de l’Opep +, l’association réunissant les membres de l’Opep et ses alliés, se sont une nouvelle fois quittés sans accord. Des divergences de vues sont apparues au sein même de l’Opep : entre les Émirats arabes unis et le reste du cartel. Il ne s’agit donc plus d’un désaccord entre l’Arabie saoudite et la Russie, un pays extérieur à l’Opep mais membre de l’Opep +.