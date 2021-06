Au terme de la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), sa présidente, la Française Christine Lagarde a tenu jeudi un discours rassurant, à la fois à propos de la politique monétaire de l’institut d’émission et de l’évolution de l’économie de la zone euro. “Après le ralentissement observé au premier trimestre, on a assisté à un redémarrage aidé notamment à l’avancée des plans de vaccination au sein des pays membres”, a-t-elle assuré. Et ce n’est sans doute pas terminé. “Les politiques monétaires et fiscales sont là pour assister cette reprise”, a-t-elle expliqué, renvoyant une fois encore la balle dans le camp des gouvernements des pays membres.