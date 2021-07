La BCE, non démocratiquement élue, sort-elle de son rôle en avançant des mesures climatiques ? Conjoncture Antonin Marsac

© AP Christine Lagarde, présidente de la BCE (European Central Bank).

"Tout ça pour ça, serait-on tenté de dire", lance ironiquement Eric Dor, directeur des études économiques et professeur à l’IESEG School of Management de Paris et Lille. Ce jeudi après-midi, la Banque centrale européenne (BCE) a effectivement officialisé ce que beaucoup attendaient : elle fixe son nouvel objectif d’inflation à 2 % mais a également annoncé prendre des mesures climatiques. “La BCE se montre prudente, c’est un peu flou, comme toujours en Europe car il faut trouver un consensus avec des pays où les doctrines divergent. Mais Christine Lagarde annonce donc qu’il y aura une tolérance par rapport à cette inflation supérieure”, explique Eric Dor.