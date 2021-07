La banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi qu'elle va dorénavant "intégrer davantage" le changement climatique dans ses décisions de politique monétaire, une priorité inscrite dans sa nouvelle stratégie.

L'institution veut "intégrer davantage les considérations relatives au changement climatique dans son cadre d'action", notamment dans les rachats de dettes d'entreprises, mais aussi la communication et l'évaluation des risques, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Inflation à 2 %

Par ailleurs, la BCE annonce un changement de stratégie sur sa cible d'inflation, désormais fixée à 2 % à moyen terme et tolérant des dépassements temporaires et modérés, une mesure qui lui offre plus de flexibilité dans la gestion de sa politique monétaire.

Concrètement, l'objectif d'un niveau d'inflation inférieur, mais proche de 2% pour la zone euro, servant d'étalon depuis 2003, est remplacé par "une cible d'inflation de 2% à moyen terme", a annoncé dans un communiqué l'institution à l'issue de sa première revue stratégique en 18 ans. Elle précise que "cela peut également impliquer une période transitoire pendant laquelle l'inflation est modérément supérieure à la cible".