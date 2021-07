Les ménages danois sont les plus riches de l'Union européenne. C'est en tout cas ce qu'il ressort des dernières données récoltées par la Banque centrale européenne (BCE). Au Danemark, les ménages possèdent en moyenne 1,88 million de couronnes danoises d'actifs financiers, soit un peu moins de 253 000 euros. Mais c'est également au Danemark que les ménages ont... la dette la plus élevée. Une fois soustraite, la richesse possédée en moyenne s'élève à 177 520 euros, laissant toujours le Danemark sur la première place du podium.

Sur la base des actifs financiers, le top 5 est complété par les Pays-Bas (212 500 euros), le Luxembourg (213 840 euros), la Suède (203 010 euros) et... la Belgique (153 320 euros). Une fois la dette enlevée, si les Pays-Bas restent le deuxième pays avec les ménages les plus riches (151 975 euros), la Suède chipe la troisième place (145 250 euros), suivie par le Luxembourg (125 075 euros) et la Belgique (121 040 euros).

Les Roumains, 20 fois plus pauvres que les Danois

A l'autre bout du classement, c'est la Roumanie qui ferme la marche. En moyenne, un ménage roumain possède 10 760 euros en actifs financiers, un chiffre qui retombe à 8 070 une fois la dette soustraite. En d'autres termes, les ménages roumains sont donc environ 22 fois plus pauvres que les danois. Un chiffre ahurissant quand on sait que ces deux pays, tous les deux membres de l'Union européenne, sont distants d'à peine 1 600 kilomètres.

En matière de richesse, le bas du classement est complété par la Slovaquie (9 415 euros), la Bulgarie et la Pologne (12 105 euros). Selon ces mêmes statistiques, la moyenne européenne des actifs financiers possédés par les ménages est de 84 725 euros, et une fois les dettes soustraites, la richesse équivaut à 60 520 euros.