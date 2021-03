La Belgique conserve sa troisième place des coûts salariaux les plus élevés en Europe. Les dernières statistiques fournies par Eurostat indiquent que pour l'année 2020, le salaire moyen horaire était de 41,1 euros dans notre pays. Seuls le Danemark (45,8 euros) et le Luxembourg (42,1 euros) nous surpassent.

Les coûts salariaux sont réputés pour être élevés dans le Plat Pays. La Belgique occupe en effet la troisième place pour la cinquième année consécutive, et le top trois reste inchangé depuis 2019.

En bas du classement, on retrouve la Bulgarie, avec un coût salarial de 6,5 euros par heure. Ces statistiques concernent des entreprises employant au minimum dix personnes, à l'exception de l'agriculture et du secteur public.

Évolutions marquées entre les pays

La moyenne au sein de l'Union européenne se situe à 28,5 euros (+3,1 %), et elle est de 32,3 euros (+2,9 %) pour la zone euro. Une hausse globale constatée également en Belgique, puisqu'en 2019 le coût était de 40,5 euros.

Les évolutions entre les pays sont d'ailleurs très marquées. Au rayon des pays baissiers, on trouve Malte (-4,7 %), Chypre (-2,7 %), l'Irlande (-2,7 %) et la Croatie (-1 %). A l'inverse, les pays ayant connus les plus fortes augmentations sont le Portugal (+8,6 %) et la Hongrie (+7,9 %).

Le coût salarial équivaut au montant qu'un employeur doit débourser pour engager quelqu'un. Outre le salaire, on y retrouve donc aussi les cotisations sociales. Dans la plupart des Etats, des mesures de soutien liées à la crise du Covid-19 ont été mises en place, note Eurostat, ce qui a engendré des répercussions négatives pour les coûts salariaux.