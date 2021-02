La Belgique ne figure pas parmi les dix principaux partenaires commerciaux de l'Allemagne, selon des statistiques publiées par l'office allemand Destatis. La premier partenaire commercial de l'Allemagne est la Chine, suivie par les Pays-Bas. En 2020, les échanges commerciaux entre l'Allemagne et l'Empire du milieu ont atteint 212 milliards d'euros, alors qu'ils se sont chiffrés à près de 173 milliards d'euros entre l'Allemagne et les Pays-Bas.

Les Etats-Unis restent friands du "Made in Germany" et c'est avec l'Oncle Sam que nos voisins réalisent leur plus important excédent commercial : 36 milliards d'euros.

Les échanges commerciaux entre la Belgique et l'Allemagne ont atteint l'an dernier plus de 80 milliards d'euros, ce qui place notre pays à la onzième place au classement des principaux partenaires de l'Allemagne, comme en 2019.