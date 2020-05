La Belgique a attiré l'an dernier 267 investissements étrangers directs représentant la création de 5.401 emplois, indique jeudi EY dans son baromètre annuel sur l'attractivité du pays.

Le Royaume occupe la 5e place, devancé par la France en tête de liste, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne qui a fortement progressé dans le classement. Par rapport à 2018, qui a été une année record, EY observe une baisse des investissements étrangers directs de 4% en Belgique.

Les entreprises américaines sont les principaux investisseurs étrangers en Belgique avec un total de 45 projets, suivis par la France (42).

Les secteurs recueillant le plus de projets d'investissements sont la vente et le marketing (105), l'industrie (60) et la logistique (51). Ces trois secteurs concentrent plus de 80% des investissements étrangers.

La Flandre reste la région la plus attractive avec 127 projets, suivie par Bruxelles (76) et la Wallonie. Ces dernières connaissent des croissances respectives de 25 et 33%.

Sur l'ensemble des 267 projets, 197 sont nouveaux, un record.