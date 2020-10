Et sur la route de 2030, l'objectif intermédiaire de 2020 (13%) a quant à lui déjà de grandes chances de ne pas être rencontré. La Belgique fait partie des trois États membres (avec la France et la Pologne), sur les 27, qui "risquent fort de ne pas y arriver". Les derniers chiffres définitifs sur la part de renouvelable dans la consommation finale brute sont de 2018: 9,4%.

La Commission n'en reste pas là dans ses critiques, estimant par ailleurs que la Belgique a une ambition "basse" sur le plan de l'amélioration de l'efficience énergétique. Prendre cet objectif comme principe premier dans l'adoption de politiques ne se fait pas de manière structurelle en Belgique, note la Commission.

Le PNEC de la Belgique avait été soumis fin décembre 2019. Entre-temps, la nouvelle Commission européenne a mis sur la table son "Green Deal" et son objectif d'une Europe neutre en carbone pour 2050. Le nouveau gouvernement fédéral d'Alexander De Croo a affirmé son soutien à cette nouvelle trajectoire. Dans l'accord de gouvernement, le nouvel exécutif s'engage entre autres à "adapter sa contribution au Plan National de l'Energie et du Climat (PNEC)", à adopter l'objectif de -55% de gaz à effet de serre d'ici 2030 et à doubler les capacités d'éolien offshore en mer du Nord.