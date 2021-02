Le monde est confronté à un long cheminement vers la reprise financière après l'épidémie mondiale de coronavirus, et l'innovation devrait y jouer un rôle clef. Une étude menée par le site web money.co.uk révèle quelles sont d'ores et déjà les économies enclines à investir dans l'innovation.

Un indice "des investissements dans l'innovation" a notamment été mis au point pour réaliser cette analyse. Il se base sur six critères : le nombre d'entreprises en phase de démarrage, le pourcentage de start-ups, le nombre d'entreprises par personne, le nombre de subventions gouvernementales offertes, le montant total des subventions et le PIB 2019.

Chaque pays peut obtenir un maximum de 10 points pour chacune des catégories. La Belgique arrive en quatrième place de ce classement général.

© money

Toutes subventions confondues, les États-Unis ont le montant global consacré à l'innovation des entreprises le plus élevé, soit 1,36 million d'euros, suivis du Danemark avec 1,03 million d'euros et la Belgique avec plus de 720 000 euros.

Mais la Belgique est en tête de liste des pays qui accordent les subventions individuelles les plus importantes aux nouvelles entreprises. Les entrepreneurs et innovateurs peuvent en effet y demander deux subventions différentes, d'une valeur moyenne d'environ 362 000 euros chacune.