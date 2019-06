Le timing est parfait. Alors que la Belgique vient de se faire remonter les bretelles par la Commission européenne au niveau de sa politique en matière d’énergie et de climat, le Boston Consulting Group (BCG) a publié sa propre étude en la matière. À la demande de la FEB, le consultant a listé les secteurs qui permettraient à notre pays d’atteindre ses objectifs 2030. Petit point sur cette étude en quatre questions.

1. Quels sont nos objectifs climatiques ?

Pour rappel, la Belgique s’est engagée à réduire de 35 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’horizon 2030, par rapport à l’année de référence 2005. Or, à politique inchangée, notre pays n’arrivera qu’à -13 %, selon la Commission européenne. Comment cela se traduit-il en millions de tonnes (Mt) de CO 2 ? Si la Belgique ne veut pas rater son objectif européen, elle devra réduire ses émissions de 24 Mt au niveau du segment non-ETS (à l’exception de l’industrie et du secteur de la production d’électricité) par rapport à 2016. Or, jusqu’à aujourd’hui, notre pays est péniblement passé d’environ 80 Mt à 72 Mt émises entre 2005 et 2017, soit -8 Mt environ. Il va donc falloir accélérer.

2. Comment atteindre cet objectif ?

Le consultant a listé une série de secteurs qui permettraient d’atteindre les -35 %. Sur les -24 Mt à atteindre, la moitié le serait à politique inchangée, et l’autre moitié via des mesures additionnelles. Sans surprise, ce sont les secteurs du bâtiment (2,5 Mt), et l’électrification du transport (3 Mt) qui présentent le plus fort potentiel. Mais pour atteindre ce résultat, BCG estime que 34 % du parc automobile belge devra être entièrement électrique d’ici 2030. En outre, 34 % du parc devra également être hybride, ce qui laisse peu de places aux motorisations traditionnelles. Comment atteindre cet objectif qui paraît très ambitieux ? Le consultant parie sur une baisse du coût des batteries, qui doit permettre au véhicule électrique d’être rentable vis-à-vis des motorisations thermiques à partir de 10 000 km parcourus par an. Au niveau du bâtiment, il faudra littéralement mettre les bouchées doubles. En effet, il sera nécessaire de rénover 2 % du parc belge de logements chaque année, soit 110 000 logements par an, sur un parc total de 5,4 millions. L’accent doit être mis sur l’isolation et le placement de pompes à chaleur. En outre, il serait possible d’économiser 1 Mt en développant massivement le télétravail.

3. Que peut faire l’industrie ?

Pour rappel, l’industrie belge est soumise à des objectifs européens spécifiques, via le système d’échange de quotas d’émissions de CO 2 . L’industrie et le secteur de la production d’électricité belges ne sont donc pas concernés par cet objectif de -35 % à l’horizon 2030. Qu’à cela ne tienne, BCG a listé toute une série de segments qui permettraient à l’industrie d’économiser 14 Mt de CO 2 . Le plus gros poste serait l’utilisation de la biomasse et du gaz naturel (6,5 Mt) dans les processus industriels. "Il y a encore des entreprises qui utilisent le charbon dans leur processus industriel", explique Olivier Van der Maren, Executive Manager du département Développement durable et mobilité à la FEB. "Il serait intéressant que ces entreprises adoptent la biomasse pour les températures inférieures à 500 degrés, et le gaz naturel pour les températures supérieures. Il faut un débat sur ce sujet sensible qu’est la biomasse. Les ONG détestent cela, car si on veut le faire à grande échelle, il faudra importer de la matière première. Ceci dit, le potentiel de la biomasse est très important et elle pourrait être acceptée sous certaines conditions."

Le deuxième poste le plus important pour l’industrie est le captage du CO 2 (carbon capture storage, ou "CCS") et l’utilisation du carbone dans des processus industriels (carbon capture utilization, ou "CCU"). À elles deux, ces techniques ont un potentiel d’économie de 6 Mt. "Le stockage de carbone est une technologie connue mais elle n’est pas simple à mettre en œuvre, nuance Pieterjan Debergh, conseiller adjoint au service Développement durable et mobilité de la FEB. Cela demande une coordination à grande échelle. Une entreprise ne va pas investir elle-même dans un pipeline pour acheminer le CO 2 capturé aux Pays-Bas, qui disposent d’espaces de stockage souterrains."

4. Est-il encore possible d’y arriver ?

La FEB n’est pas tendre avec les politiques belges lorsqu’il s’agit de commenter le Plan national énergie climat (PNEC) remis à l’Europe. "Nous sommes ridicules, déclare Olivier Van der Maren. Il n’y a pas de plan belge, mais une succession de plans régionaux. En outre, il s’agit d’un catalogue de bonnes intentions qui passe plus de temps à détailler les sous-objectifs que les moyens d’y arriver. Le gros problème est qu’on a prolongé l’existant, alors qu’il fallait une remise à plat de la fiscalité. Par exemple, le PNEC se contente de dire qu’on va continuer à étudier la tarification carbone. C’est une mesure impopulaire, mais il faudra en prendre pour atteindre nos objectifs."

En conclusion, BCG estime qu’il est encore possible d’atteindre les -35 %, mais que ce sera très tendu. La FEB en conclut qu’il serait peu réaliste d’augmenter l’objectif européen de -40 à -55 %, qui se traduirait par un objectif belge hypothétique de -48 %.