La Chine restreint la liberté des grandes sociétés Internet. Ce faisant, Pékin veut mettre un terme à la domination croissante des groupes d'achat en ligne Alibaba et Tencent. Les achats et les jeux en ligne dominent désormais le marché.

Une série de règlements a été élaborée pour prévenir les comportements anticoncurrentiels. Les grandes entreprises ne sont plus autorisées à travailler ensemble pour écarter leurs petits rivaux.

"C'est un tournant", déclare Ma Chen, expert en concurrence au sein du cabinet d'avocats chinois Han Kun Law Offices. Selon lui, les régulateurs chinois "intensifient leur contrôle parce que ces plate-formes sont devenues trop puissantes et touchent tous les recoins de la vie".

Ces derniers temps, la surveillance du secteur technologique a fait l'objet d'une attention croissante au niveau mondial. Facebook et Google, par exemple, sont sous la loupe en Europe et aux États-Unis. En Chine, les gadgets techniques de sociétés telles qu'Alibaba et Tencent mettent la vie privée des citoyens sous pression.