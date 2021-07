Les Jeux olympiques sans public pourraient faire perdre jusqu'à 23 milliards de dollars au Japon Conjoncture François Thys

© AFP L’absence de public entraîne notamment une baisse de revenus sur la vente de tickets, sur la consommation et un ralentissement du tourisme.

Ce n’est plus un secret pour personne : organiser les JO coûte cher, très cher. Et la facture pour les Japonais, qui ne cesse de grimper, va déjà être des plus salées. “Les JO de Tokyo se tiennent dans un climat particulièrement difficile”, se défendait Toshiro Muto, CEO du comité organisateur. Un sondage mené en décembre 2020 ne laissait planer aucun doute : plus de 60 % des Japonais étaient en faveur d’un report, voire d’une annulation pure et simple des JO. Et pourtant… Contre vents et marées, les JO ont été maintenus. En février 2021, la facture était cette fois estimée aux alentours des 26 milliards de dollars.