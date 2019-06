La Belgique a une nouvelle fois été avertie mercredi par la Commission pour la situation de ses finances publiques. L'exécutif européen pointe en particulier le niveau élevé de la dette belge, dont la réduction n'est pas assez marquée. Le pays échappe toutefois à une procédure de déficit excessif. La Commission estime que "le cas de la Belgique est trop borderline que pour tirer des conclusions avec certitude", a commenté le commissaire aux Affaires économiques et financières, Pierre Moscovici.

Les prochains gouvernements fédéral et régionaux devront prendre en compte un certain nombre de recommandations, émises par l'exécutif de l'UE, dans la confection de leurs futurs budgets.

En vertu du pacte européen de stabilité et de croissance, les pays de l'UE doivent apporter la preuve de finances publiques saines et remplir deux critères: leur déficit budgétaire ne doit pas dépasser 3% du produit intérieur brut (PIB) et leur dette publique (dette de l'État et des agences publiques) ne doit pas être de plus de 60% du PIB. Lorsque ce dernier critère n'est pas respecté, ils doivent s'engager à réduire leur dette graduellement.

Dans le cas où un Etat ne respecte pas les règles, il peut faire l'objet d'une procédure de déficit excessif. Cette dernière, lancée par le Conseil sur base de recommandations de la Commission, prévoit que le pays concerné fournisse un plan des mesures et des politiques correctives envisagées, ainsi qu'un calendrier relatif à leur réalisation.

Les pays de la zone euro qui ne suivent pas les recommandations formulées sont passibles d'une amende.





De Croo: "Le message est limpide"

“Le message de la Commission européenne est limpide : poursuivez les réformes socio-économiques, faites en sorte qu’il y ait plus de gens au travail et investissez. Et surtout, ne tardez pas à le faire !”, a réagi le ministre des finances Alexander De Croo par communiqué. “Celui qui pense que l’on peut de nouveau perdre 500 jours dans des aventures communautaires se trompe. Un hold-up communautaire serait un recul socio-économique.”

"La priorité absolue pour le prochain gouvernement fédéral devra être encore et toujours de renforcer notre tissu socio-économique", développe le communiqué. "Cela signifie entre autres poursuivre les réformes importantes concernant le marché du travail et continuer à faire reculer la charge fiscale qui pèse sur le travail. Une économie en croissance et l’augmentation du taux d’emploi sont les meilleures garanties d’une sécurité sociale solide et de pensions sûres. Ces réformes ne peuvent pas être reportées aux calendes grecques, car les citoyens et les entreprises le paieraient cash."



"En même temps, il est impératif d’investir plus dans le capital humain, dans l’enseignement et dans la formation", poursuit-il. "La Commission européenne se fait du souci pour la qualité de notre enseignement et les opportunités offertes aux groupes vulnérables sur notre marché du travail. Faire du sur place n’est pas une option. En ce qui concerne l’enseignement, la formation et la formation continue, il est clair qu’il faut passer à la vitesse supérieure. Pour cela, les régions, les communautés et le fédéral doivent se donner la main et non s’affronter."