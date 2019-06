La Commission européenne a recommandé mercredi d'ouvrir une procédure pour déficit excessif contre l'Italie en raison de son énorme dette, largement en dehors des clous européens et que la coalition populiste au pouvoir pourrait encore aggraver.

"Une procédure de déficit excessif fondée sur la dette est justifiée", a annoncé le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici.

"Au lieu d'être réduite, la dette publique de l'Italie, qui représente une charge importante pour l'économie, a encore augmenté, passant de 131% à 132% du produit intérieur brut (PIB)" en 2018, a-t-il souligné.

Selon la Commission, la dette italienne risque d'atteindre de nouveaux records: 132,2% du PIB en 2018, puis 133,7% en 2019 et 135,7% en 2020, bien au-delà du seuil de 60% fixé par les règles européennes.

Et son déficit structurel devrait s'aggraver en 2018, alors qu'une amélioration sensible était demandée.

L'ouverture d'une procédure pour déficit excessif ne sera effective qu'au terme d'un processus complexe nécessitant l'approbation des autres Etats membres.

Elle peut aboutir à terme à des sanctions allant jusqu'à 0,2% de son PIB, soit environ 3,5 milliards d'euros.

Un dialogue devrait désormais s'ouvrir entre la Commission et la coalition populiste au pouvoir en Italie, qui réunit la Ligue (extrême droite) et le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème), divisée sur l'attitude à adopter avec Bruxelles.

Le nouvel homme fort du gouvernement, Matteo Salvini, chef de La Ligue, a déjà martelé son intention d'être "têtu" face à la Commission européenne.

Le gouvernement italien avait déjà eu maille à partir fin 2018 avec Bruxelles, qui avait rejeté son projet de budget, jugé non conforme aux règles européennes.

Les deux parties avaient finalement assoupli leurs positions pour parvenir à un compromis opportun à quelques mois des élections européennes.





Bruxelles propose de sortir l'Espagne de la procédure pour déficit excessif

La Commission européenne a proposé mercredi de clore la procédure de déficit excessif contre l'Espagne, dernier pays de la zone euro qui y était encore soumis, après son ouverture il y a dix ans.

"C'est la fin du cycle des +procédures de déficits excessifs+ qui a commencé pendant la crise financière" et "d'un long et pénible chemin non seulement pour l'Espagne mais pour toute l'Union Européenne et la zone euro", a fait valoir le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

Parallèlement, la Commission a recommandé mercredi d'ouvrir une procédure similaire contre l'Italie en raison de son énorme dette.

En 2011, 24 Etats membres étaient encore concernés par cette procédure, qui peut aboutir à des sanctions financières pour les pays qui ne respectent pas les règles européennes en matière de dette et de déficit.

La clôture de la procédure contre l'Espagne doit encore être formellement validée par les ministres des Finances de l'Union européenne.

Selon les dernières prévisions de la Commission, publiées début mai, le déficit public espagnol s'est établi en 2018 à 2,5% de son produit intérieur brut (PIB), soit en-dessous de la fameuse barre des 3,0% fixée par les règles européennes, pour la première fois depuis plus de 10 ans.

Il devrait atteindre 2,3% en 2019, puis 2,0% en 2020.

Le déficit de l'Espagne, qui a renoué avec la croissance en 2014, avait dépassé en 2009 les 10% au plus fort d'une crise aggravée par l'éclatement d'une bulle immobilière.

En 2017, le pays avait manqué de peu la sortie de la procédure pour déficit excessif, son déficit ayant dépassé légèrement les 3%.

La dette de l'Espagne (97,1% du PIB en 2018) reste l'une des plus élevées de la zone euro.