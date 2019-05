Participer à un achat groupé dans le secteur de l’énergie ne constitue pas une garantie de faire une bonne affaire. C’était l’une des conclusions d’une étude de la Creg, le régulateur fédéral du secteur, publiée fin 2018.

Suite à ce constat, un texte de loi déposé par les députés Michel de Lamotte (CDH), Jean-Marc Delizée (PS) et Benoît Lutgen (CDH), rejoints par la N-VA, a été voté, in extremis, en fin de législature. Son but est d’étendre les pouvoirs de contrôle de la Creg aux intermédiaires dans le domaine de l’énergie. Ainsi, le régulateur pourra dorénavant contrôler la façon dont les achats groupés d’énergie sont organisés. "Nous n’attendons plus que la publication de la loi au Moniteur pour envoyer nos demandes d’informations", nous confirme Laurent Jacquet, directeur du contrôle des prix à la Creg.

Quels étaient les problèmes soulevés dans l’étude de la Creg ?

(...)