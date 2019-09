Le monde financier est inquiet. Avec raison. On le sait, les taux d’intérêt au plancher ont poussé les entreprises à émettre des obligations, pour financer leur croissance ou pour restructurer leur dette globale, notamment. Ces dernières semaines, on a même assisté à une explosion des émissions obligataires pour des centaines de milliards. On parle de bulle obligataire…