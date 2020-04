Aujourd’hui, les banques centrales du monde entier ont massivement injecté des liquidités, ont baissé leurs taux quand elles le pouvaient, tandis que les gouvernements ont laissé filer leur déficit public. On ne connaît donc pas d’épisode destructeur de déflation, alors que les prix avaient baissé jusqu’à -24 % lors de la Grande Dépression.

"Nous entrons dans une crise de proportion considérable, comparable à 2008, voire à 1929" , déclarait récemment au Monde Daniel Cohen, le célèbre professeur d’économie.



Il est vrai que certains chiffres sont hallucinants : alors que le taux de chômage américain était tombé à 3,5 % en février (au plus bas depuis un demi-siècle), on évoque aujourd’hui une future pointe à 20 %. La banque d’affaires Goldman Sachs prévoit, elle, une chute du PIB américain de 24 % au second trimestre.

Ces chiffres sont fous, mais le parallèle avec la Grande Dépression, qui a démarré avec le krach d’octobre 1929, est-il pertinent ?