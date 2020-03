Il fallait s'y attendre. Le Bureau du Plan vient de livrer ses nouvelles projections économiques 2020-2025, sur la base de données arrêtées il y a une dizaine de jours. La crise du coronavirus n'avait donc pas encore pris l'ampleur que l'on connaît en Belgique, même si on se doutait que la crise allait être longue - on s'attend à un confinement d'environ 8 semaines actuellement - et sévère. Cela se ressent dans les chiffres.

Alors que le Bureau du Plan projetait en février une hausse du PIB (environ 470 milliards d'euros) de 1,3% en 2020, cette estimation a été fortement revue à la baisse. Désormais, le Bureau du Plan table sur un taux de croissance du PIB de 0,4% en 2020, avec la quasi certitude que l'on va connaître de toute façon une récession au premier semestre.

Compte tenu de ce contexte de coronavirus, "et avec la réserve qui s’impose", tient à préciser l'institution, "la croissance de l’économie belge tomberait de 1,4 % en 2019 à 0,4 % en 2020. Les exportations belges diminueraient de 1,0 % en volume. La croissance de la consommation des particuliers se limiterait à 0,7 %, en dépit d’une augmentation relativement soutenue (2,0 %) du revenu disponible réel des ménages. Cette hausse du pouvoir d’achat s’explique en grande partie par le net ralentissement de l’inflation, lequel ne se répercute qu’avec un certain retard sur l'indexation des salaires et des prestations sociales", explique-t-on au Bureau du Plan. La crise pèse sur la confiance des consommateurs, ce qui entraîne une forte augmentation du taux d’épargne.

Déclin de la croissance des emplois créés

Ce déclin conjoncturel s'accompagne également d'une baisse au niveau des emplois créés. Au cours de la période 2020-2025, un total de 181 000 emplois seraient créés, soit 30 000 en moyenne par année. C'est moins que la moyenne des années précédentes, entre 45 et 50 000 emplois. Pour la période 2020-2025, le nombre de salariés du secteur privé augmenterait de 122 000, le nombre d’indépendants de 48 000 et l’emploi dans le secteur public de 11 000 unités. Le choc à la baisse sur l'activité de cette année est en partie compensé par un recul temporaire tant de la productivité horaire que de la durée moyenne du travail. L’effet de la crise sur la croissance de l'emploi – qui, cette année, profite encore d’un acquis de croissance particulièrement positif de 2019 - ne se fera donc pleinement ressentir que l'année prochaine. La croissance de l’emploi intérieur passerait ainsi de 1,5 % l’an dernier à 0,6 % en 2021 ; elle se renforcerait ensuite légèrement au cours des années 2022-2023, pour finalement fléchir à 0,5 % par an en fin de période de projection, parallèlement au ralentissement de l'activité économique. Le taux d’emploi (20-64 ans) augmenterait progressivement pour atteindre 72,9 % en 2025 et serait ainsi juste en deçà de l’objectif de la stratégie EU2020 (73,2 %), qui aurait toutefois déjà dû être atteint en 2020.

Comme le notre le Bureau du Plan, ces estimations sont prudentes. "L’ampleur des dommages économiques dépendra de la mesure dans laquelle le virus continue de se propager, de l’impact des mesures d’urgence et de l’ampleur et de l’efficacité des mesures de soutien (monétaires et budgétaires) prises pour atténuer ces dommages", conclut-il.