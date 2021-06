La croissance économique belge sera nettement plus importante que prévu en 2021 Conjoncture François Mathieu

© BELGA Philippe Donnay, commissaire au Bureau fédéral du Plan, et Igor Lebrun, expert pour le Plan.

C'est une surprise. La croissance économique sera nettement plus importante que prévu en 2021. Alors que les dernières projections de la Commission européenne postulaient un taux de croissance du PIB de 4,5 %, sur la base des données de la Banque nationale de Belgique (BNB) et du Bureau fédéral du Plan (BfP), voilà que cette dernière institution - et ce n'est pas au petit doigt mouillé - projette un taux de croissance de 5,5 % en 2021.