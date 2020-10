La facture énergétique reste plus importante lorsque l'on télétravaille, et encore davantage si le télétravail est organisé pendant les mois les plus froids de l'année.

D'après Wikipower, société belge active dans le domaine de l'énergie et à l'origine du site comparateur-energie.be, trois postes sont à prendre en compte : l'alimentation d'une station de travail (un ordinateur portable), l'éclairage et le chauffage. Pour le premier poste, on peut estimer une consommation de 40 kWh/mois si on télétravaille 8h par jour et 20 jours par mois. Pour le second poste, selon cette même fréquence, Wikipower chiffre la consommation de 3 ampoules LED à 3,2 kWh/mois. Pour le chauffage, s'il est électrique et que l'on augmente de 3 degrés la température dans 10 % de la maison, la consommation est estimée à 30 kWh/mois. Le surcoût engendré par le télétravail en hiver serait alors de 18 euros par mois. Dans le cas du chauffage au gaz naturel, Wikipower estime que le télétravail engendrerait un surcoût de l'ordre de 12 euros par mois au lieu de 18 euros.

Toutefois Antoine Thoreau, directeur socio-économique et tarifaire de la Commission wallonne pour l'Énergie, nuance tout de même l'impact relatif au chauffage. "Il faut faire attention qu'on chauffe certes une pièce plus longtemps, mais l'inertie fait qu'on doit moins chauffer le soir par rapport à un retour du bureau", souligne-t-il. Il pointe en outre que la facture énergétique liée au trajet entre le domicile et le travail baisse en revanche cas de télétravail.