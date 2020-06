"Il faut éviter un deuxième lockdown. Il faut maîtriser à court terme la crise économique et sanitaire. Dans les prochains mois, il faudra prendre des mesures de solvabilité, ce que le gouvernement de pouvoirs spéciaux peut faire, mais, à moyen terme, il va falloir un vrai plan de relance, que le futur gouvernement devrait instaurer pour remettre notre économie sur les rails." Un plan "4X4". Pieter Timmermans, patron de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), nous en donne le détail.

Le timing est parfait pour présenter un plan "relance" au moment où le gouvernement s’apprête à lancer le sien. Avec une mesure fiscale comme fer de lance.

Oui, dans la perspective d’augmenter le pouvoir d’achat, on souhaiterait que les salaires minimaux soient exonérés d’impôt. On veut donc que la tranche exonérée d’impôt passe à 10 000 euros, et que l’on augmente les frais forfaitaires à 5000 euros pour tout le monde. C’est dans cette tranche de bas salaires que l’impact est le plus significatif. C’est une manière de soutenir les ménages les plus précaires, et de soutenir la consommation intérieure.

C’est un soutien au pouvoir d’achat, mais aussi une manière de supprimer les pièges à l’emploi ?