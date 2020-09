"La réunion du comité monétaire "a débuté à 15h comme prévu", a précisé à l'AFP une porte-parole de la Fed.

La réunion se conclura mercredi, et la Fed publiera en début d'après-midi un communiqué, suivi d'une conférence de presse de son président Jerome Powell, selon la procédure habituelle.

La Fed dévoilera ses prévisions pour l'économie américaine jusqu'en 2023, des données très attendues dans le contexte de grande incertitude générée par la crise du Covid-19.

Elle pourrait également donner des précisions sur son changement de politique annoncé fin août, et qui doit lui permettre d'être plus efficace, notamment pour atteindre le plein emploi et faire profiter à tous d'une reprise économique, notamment aux minorités.

Jerome Powell a ainsi expliqué qu'une inflation supérieure à l'objectif des 2% pourra être tolérée pendant un certain temps sans entraîner une augmentation automatique des taux d'intérêt, contrairement à la politique habituelle.

Les membres du comité monétaire ne devraient toutefois pas toucher aux taux d'intérêt, ramenés à zéro en mars et qui pourraient y rester pendant plusieurs années.

Aucun commentaire n'est attendu non plus sur le duel entre Donald Trump et Joe Biden, à un mois et demi de l'élection.