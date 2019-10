Nous avons rencontré Joost Kaesemans et Christophe Dubon, en charge de la communication à la Febiac (la Fédération de l’industrie de l’automobile et du cycle), afin de parler de l’évolution de la situation de la mobilité à Bruxelles et surtout de la fin du diesel après 2025.

Alors, c’est décidé, le diesel sera interdit dans sept ans à Bruxelles ?