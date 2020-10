Selon une étude réalisée par la banque suisse UBS et le cabinet d'audit et de conseils PWC, la fortune cumulée des milliardaires se montait à pas moins de 10.200 milliards de dollars, soit un nouveau record, au delà du pic de 2017. Leur fortune cumulée atteignait alors 8.900 milliards de dollars.

Malgré des secousses durant le krach boursier de mars qui a vu certaines grosses fortunes sortir de ce club priviligié, la fortune des milliardaires s'est vite redressée à la faveur en particulier des géants de la technologie et de la santé.

D'après la banque et le cabinet d'audit, qui dressent chaque année un état des lieux de l'évolution du patrimoine des super-riches dans une étude intitulée "rapport des milliardaires", ce cercle privilégié comptait fin juillet 2.189 milliardaires, soit 31 de plus qu'en 2017.

"Pour les milliardaires comme pour l'économie dans son ensemble, 2020 restera une année pivot", ont estimé les auteurs de l'étude, soulignant que "la tempête du Covid-19 a accéléré la divergence" entre les milliardaires issus des rangs de la technologie, de la santé et de l'industrie qui montaient déjà en puissance et les fortunes plus traditionnelles.

En mars, la crise sanitaire avait déclenché un krach boursier brutal face aux craintes tant pour la croissance économique que les risques de faillites en chaîne des petites et moyennes entreprises que du choc sur la demande et l'emploi.

Ces secousses s'étaient répercutées sur la fortune des milliardaires, qui avait chuté de 6,6% en l'espace de quelques semaines en février et mars, ont quantifié les auteurs de l'étude, mais avait ensuite rapidement rattrapé les pertes, rebondissant de 27,5% entre avril et fin juillet avec la remontée des grands indices boursiers.

Santé et technologie

Ces chiffres masquent cependant d'importants mouvements au sein des grosses fortunes, ont-ils prévenu. En Asie-Pacifique, la zone qui a vu émerger le plus grand nombre de milliardaires au cours des dix dernières années, la valeur cumulée de leur fortune n'a reculé que 2,1% entre la clôture des comptes en 2019 et début avril, à 2.400 milliards de dollars. Quelque 124 personnes ont toutefois quitté la liste tandis que 136 personnes ont vu leur fortune s'accroître et ont rejoint les rangs des milliardaires.

"Les fortunes sont en train de se polariser", ont estimé les auteurs de l'étude à la faveur des entrepreneurs qui sont en train de révolutionner les secteurs de technologie, de la santé ou des équipements médicaux, citant en exemple le milliardaire d'origine sud-Africaine Elon Musk ou encore la milliardaire chinoise Zhong Huijhan.

Ancienne professeur de chimie, elle est à la tête d'une fortune estimée à 20,4 milliards de dollars selon le magazine Forbes, depuis l'introduction en Bourse l'an passé de son entreprise, Hansoh Pharmaceutical.

Depuis 2018, la fortune des milliardaires issus des rangs de la technologie a augmenté de 42,5%, avec un montant cumulé évalué à 1.800 milliards de dollars, selon cette étude. Celle des milliardaires dans le secteur de la santé s'est accrue de 50,3%, avec une valeur cumulée estimée à 658,6 milliards de dollars.

A l'autre bout du spectre, ceux qui se trouvent "du mauvais côté des tendances économiques, technologiques, sociétales et environnementales" voient au contraire leur fortune s'amenuiser.

Par comparaison, la fortune nette des milliardaires dans les secteurs tels que le divertissement, les services financiers ou l'immobilier ne s'est accrue que de 10% ou moins.