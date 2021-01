Négociations de l'AIP : la loi sur les salaires sera-t-elle contournée? Conjoncture Laurent Gérard

© Belga Le Groupe des Dix lors d'une réunion en juillet 2020.

Une circulaire interprétative ne pourrait-elle pas donner un caractère indicatif à la norme salariale du CCE ? Ou rendre plus flexible la méthode de calcul de la norme ? Ou supprimer la marge de sécurité prévue par la loi, qui réduit de 0,5 % la marge disponible ? "Si on ajoute 0,5 à 0,4, on arrive à 0,9 %, c’est-à-dire quasiment ce qui a été octroyé ces deux dernières années (1,1 %)", calcule une source syndicale.