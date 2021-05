Avec son accord AIP, la majorité a clairement voulu préserver la compétitivité : "L’heure n’est pas aux cadeaux" Conjoncture François Mathieu

© BELGA Manifestation syndicale exigeant une marge salariale au-delà des 0,4 %, devant la Banque nationale de Belgique, en février 2021.

Même sur la question du salaire minimum, qui n’a plus augmenté depuis 2008, la réalité économique a, semble-t-il, pris le dessus. " C’est une question sensible, en effet, confirme une source patronale , parce que le rattrapage devrait surtout se faire dans les secteurs qui ont le plus souffert de la crise sanitaire. En d’autres termes, le surcoût pour les employeurs serait une double peine. Cela mettrait clairement en danger l’emploi dans ces secteurs."