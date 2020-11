Pour le Premier ministre Viktor Orban, adopter ce mécanisme obligerait son pays à se plier aux politiques d'immigration de Bruxelles.

L'Europe pourra "utiliser des moyens financiers pour faire chanter les pays qui s'opposent à l'immigration", a-t-il argumenté dans un communiqué publié sur Twitter mercredi.

Depuis 2015, la Hongrie s'oppose à toute disposition rendant obligatoire l'accueil et la répartition des réfugiés arrivés en Grèce et en Italie, malgré la suprématie du droit communautaire, qu'elle a acceptée en intégrant l'Union européenne (UE) en 2004.

Le dirigeant souverainiste entrouvre cependant pour la première fois la porte, en réclamant mercredi la mise en place de "critères objectifs" et la "possibilité d'un recours juridique", si ce mécanisme d'État de droit qu'il fustige devait entrer en vigueur.

Bras de fer

L'UE s'est engagée dans un nouveau bras de fer avec Budapest, mais également avec Varsovie, deux capitales avec qui les contentieux sont déjà nombreux.

Les deux États, régulièrement accusés de ne pas respecter la séparation des pouvoirs, prennent en otage le budget et le plan de relance économique, dont l'adoption nécessite l'unanimité des 27 Etats membres de l'UE.

Ils rejettent la mise en place de cette clause inédite prévoyant des sanctions en cas de violation documentée.

Or les fonds européens représentaient en 2019 environ 4,48% du produit national brut pour la Hongrie, l'un des taux les plus élevés parmi les pays membres.

Budapest devrait bénéficier de 16,7 milliards d'euros en subventions et crédits potentiels pour la prochaine période budgétisée.

Le sujet devrait s'inviter jeudi à un sommet par visioconférence officiellement consacré à la crise du Covid-19, tandis que la résistance fait tache d'huile.

Argent contre souveraineté

Mardi, alors que Ljubljana ne s'était pas opposée à l'adoption du budget la veille, le Premier ministre slovène, proche de Viktor Orban, a apporté son soutien aux deux frondeurs.

"Seule une instance judiciaire indépendante peut dire ce qu'est l'État de droit, pas une majorité politique", a écrit Janez Jansa dans une lettre adressée au président du Conseil européen Charles Michel, consultée mercredi par l'AFP.

Comme son homologue hongrois, le dirigeant slovène est un fervent partisan du président américain Donald Trump, et n'a toujours pas reconnu les résultats de la présidentielle américaine.

Dans ce courrier de quatre pages, M. Jansa évoque l'expérience autoritaire vécue sous le communisme par de nombreux pays ayant rejoint l'UE après 2004, qui refuseraient aujourd'hui de céder encore des pans de leur souveraineté à la majorité qualifiée "contre de l'argent".

Viktor Orban compare l'UE à une nouvelle "Union soviétique" dans laquelle les grands pays tenteraient de dicter aux autres la marche à suivre.

L'Est divisé

Certains des membres les plus récents de la famille européenne ont toutefois tenu à rappeler que l'UE ne s'est pas installée dans un nouveau conflit Est-Ouest.

La Slovaquie, qui fait partie avec la Pologne et la Hongrie du groupe de Visegrad, et la Roumanie, elle aussi un ancien satellite de Moscou, ont par exemple souhaité lier démocratie et flux financiers.

"L'État de droit est une protection importante pour garantir que l'argent des contribuables est dépensé de manière juste et efficace", a ainsi souligné le Premier ministre libéral roumain Ludovic Orban lundi soir.

"C'est un principe que tous les dirigeants européens devraient respecter", a-t-il estimé.

Les chefs d'État et de gouvernement s'étaient mis d'accord en juillet, au terme de quatre jours et quatre nuits d'un sommet marathon.

Ils avaient adopté une feuille de route pour faire face à la crise économique, provoquée par la maladie Covid-19, avec un plan de relance de 750 milliards d'euros adossé à un "cadre financier pluriannuel" (2021-2027) de plus de 1.000 milliards d'euros.

"Validons ce plan", a lancé mercredi le commissaire à l'Economie, Paolo Gentiloni, appelant chacun à "faire preuve" de responsabilités.