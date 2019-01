La commission des Finances de la Chambre a rejeté mardi la proposition de loi du PS et du sp.a qui réduisait la TVA sur l'électricité de 21% à 6%. Le MR, l'Open Vld, la N-VA et le CD&V ont voté contre. Les écologistes et le cdH se sont abstenus. Abaissée à 6% sous la législature précédente, elle a été ramenée à 21% par le gouvernement actuel, notamment pour financer le tax shift qui vise à diminuer la pression fiscale sur le travail.

Pour soulager les difficultés que rencontrent certains ménages à honorer leur facture d'électricité, les socialistes proposaient de revenir à nouveau à 6%.