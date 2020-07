“La réindustrialisation passera par une réelle vision de productivité et d’automatisation” © Shutterstock Conjoncture Dominique Simonet

Covid-19, et maintenant ? | Série de l'été | L’épidémie de coronavirus a mis en lumière les défaillances et les fragilités de nos sociétés. Quelles leçons notre pays peut-il en tirer ? Quels changements pourraient être mis en œuvre sans attendre et pour être opérationnels dans un horizon de cinq ans ?