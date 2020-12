Comment sortir de la crise ? Essenscia, la Fédération des industries chimiques et des Sciences de la vie, tenait sa conférence annuelle et a proposé un débat pour tenter de trouver des réponses. Aussi bien du côté des autorités publiques que de la sphère des entreprises privées, en particulier de son secteur. C’est là que les enjeux et les attentes se confrontent parfois.

Prenons l’exemple d’une taxe carbone. Plébiscitée par beaucoup d’économistes, de politiques et par une partie de la population, elle fait planer un coût supplémentaire pour les entreprises. Un coût qu’elles devront prendre en compte à long terme. Mais la crise actuelle, si elle est “l’occasion de changer les choses” comme on l’entend parfois, ne facilite pas toujours les choses pour ces mêmes entreprises.

