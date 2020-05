En marge du Conseil national de Sécurité prévu ce mercredi, les ministres de l'Économie, du Fédéral et des Régions plaident pour une réouverture "contrôlée" des marchés extérieurs, en tout cas en ce qui concerne les échoppes alimentaires, a affirmé le ministre wallon de l'Économie, Willy Borsus, mardi en commission spéciale covid-19 du parlement régional.

"La situation est très compliquée pour ce secteur qui compte quelque 6.000 commerçants ambulants patrons et qui joue un rôle primordial pour la valorisation de nos produits", a souligné le ministre Borsus. "Nous avons eu une conférence interministérielle avec mes collègues en charge de l'Économie ce lundi et nous avons décidé de plaider, ensemble et avec la fédération des commerçants ambulants, pour une réouverture contrôlée et encadrée des marchés, en tout cas pour les produits alimentaires", a-t-il ajouté. "Nous pensons que nous pouvons organiser cette réouverture comme nous avons organisé, avec succès me semble-t-il, la reprise des autres activités", a estimé Willy Borsus en évoquant la nécessité d'"une réouverture structurée, encadrée sous l'autorité des autorités locales et des bourgmestres".