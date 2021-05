L'émergence de la voiture électrique, de la production et du stockage de l’énergie verte, de la numérisation des processus, a déclenché une demande très forte de la part de l’industrie pour les métaux, et pour l’énergie nécessaire à la production des métaux de base et à leur transformation. Ceci se traduit sur les marchés des matières premières par une hausse vertigineuse des prix, menant fer et cuivre, notamment, vers des sommets historiques. La faiblesse persistante du dollar, devise de marché de référence pour les matières premières, a par ailleurs accru le phénomène. Enfin, les marchés à terme où se négocient les contrats pour la livraison de ces matières premières ont fait le reste, la spéculation alimentant la hausse des prix.