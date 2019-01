Tous les amateurs de ballon rond se souviennent de cette phrase lâchée par Anne-Sophie Lapix, la présentatrice du 20 heures de France 2, à la veille de l’ouverture du Mondial en Russie, le 13 juin "La Coupe du monde de football débute demain et on va pouvoir regarder des millionnaires courir derrière un ballon."

Cette affirmation avait alors à l’époque provoqué la polémique, mais elle avait surtout révélé les fantasmes d’une partie de l’opinion publique sur le foot et l’argent qu’il génère. Car, dans les faits, seulement une infime partie des joueurs gagne des fortunes, la réalité vécue par la majorité des footballeurs professionnels est en effet loin des yachts et des salaires mirobolants des Neymar and co.

Qui plus est, les finances des clubs sont mauvaises : c’est tout le paradoxe du foot parfaitement expliqué dans un livre consacré au sujet. Pour tordre le cou aux idées reçues portant sur l’argent dans le football, nous avons donc rencontré Luc Arrondel, directeur de recherche au CNRS, qui est l’auteur, avec Richard Duhautois, de L’Argent du football (Cepremap, 228 p., 12 €).

Peut-on dire que le football se résume à un sport disputé par des joueurs qui touchent des millions ?

(...)