"La crise du coronavirus fait trois fois plus de dégâts que la crise économique de 2008-2009" Conjoncture François Mathieu

© BELGA Le gouvernement De Croo planche sur un plan de réouverture de l’économie mais est évidemment tributaire de la campagne de vaccination, loin d’être un long fleuve tranquille.

Dans les cabinets ministériels de l’Économie, des Finances et des "Indépendants&PME", on passe la surmultipliée. Et ce n’est pas étonnant. Il y a d’abord la fin du moratoire sur les faillites fin janvier, qui, chacun le concède en coulisses, ne peut plus être prolongé. " Cela pourrait faire des dégâts collatéraux importants, auprès de créanciers qui, eux, sont tout à fait solvables mais qui pourraient pâtir de ce gel des faillites indirectement", confie l’une de nos sources ministérielles. La situation sur le terrain exige elle aussi des mesures supplémentaires.