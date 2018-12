La Wallonie a capté quelque 1,1 milliard d'euros d'investissement étranger cette année, contre 682 million en 2017, écrit L'Echo mercredi, se basant sur des chiffres du ministre wallon de l'Economie Pierre-Yves Jeholet (MR). 2.743 emplois devraient être créés au sud du pays. La Wallonie a capté pas moins de 71 dossiers d'investisseurs étrangers en 2018, qui devient le 2e cru depuis 18 ans - le record avait été enregistré en 2008.

Outre le géant chinois de l'e-commerce Alibaba ou le constructeur de voitures électriques Thunder Power, qui promettent d'investir respectivement 75 et 125 millions d'euros à Liège et Charleroi, on l'américain Google, qui va injecter 200 millions pour extension sur le site de Baudour, ou le Britannique Inovyn, qui va dépenser 100 millions sur son site de Jemeppe.

La Chine est désormais le plus important investisseur étranger sur le sol wallon avec 351 millions d'euros annoncés cette année. Les Etats-Unis restent un acteur incontournable avec 212 millions d'investissements annoncés. Les entreprises flamandes, considérées comme des investisseurs étrangers dans les statistiques, ont de leur côté promis un investissement de 130 millions en Région wallonne.