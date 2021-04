La Wallonie, nulle part sur la 5G ? "Il faut accélérer mais sans se prendre les pieds dans le tapis", rétorque Borsus Conjoncture Antonin Marsac

Une complainte des entrepreneurs en Wallonie ? Dans une récente tribune relayée par l’Echo, cent patrons appellent les dirigeants politiques wallons et fédéraux à avancer sur la 5G. Un “isolement progressif de la Wallonie” qui n'est “ nulle part sur la 5G”, le “ temps des hésitations est révolu”, il faut “ du courage et un consensus politique”. Les mots utilisés sont forts de la part des cosignataires, réunis par Agoria et l’UWE (Union wallonne des entreprises). Mais sont-ils vraiment de bonne foi ou exagèrent-ils leurs propos pour faire avancer le dossier comme bon leur semble ?