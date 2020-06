Le Belge pourra à nouveau voyager… mais où sera-t-il accepté ? ConjonctureVidéo Raphaël Meulders

Quatre-vingt sept. C’est le nombre de jours pendant lequel notre pays aura été “isolé” du reste du monde. Le 20 mars dernier, la Belgique prenait la décision radicale de fermer ses frontières pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Une fermeture qui n’était toutefois pas totale : elle ne concernait pas les travailleurs transfrontaliers, ni le fret ou les voyages dits “essentiels”. Mais ce très long isolement va prendre partiellement fin le 15 juin prochain, comme l’a confirmé le Conseil national de sécurité de ce mercredi. Concrètement, dans onze jours notre pays rouvrira ses frontières vers et au départ des pays appartenant à l’Union européenne – Royaume-Uni compris – et les 4 autres pays “Schengen”, à savoir la Norvège, la Suisse, l’Islande et le Liechtenstein.Le Belge pourra donc voyager, mais où sera-t-il accepté ? C’est la grande question, car notre pays a un déficit important d’image positive à rattraper.