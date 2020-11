Le ministre de l'Économie Pierre-Yves Dermagne, après avoir pris contact avec les représentants des fédérations de commerçants, a finalement opté pour un maintien du Black Friday à la date du 27 novembre, indique vendredi soir son porte-parole, Nicolas Gillard. "Il lui est revenu que nombre d'enseignes souhaitaient profiter de l'engouement qui se tisse, d'année en année, autour de la 'période' Black Friday, via un 'click and collect' de mieux en mieux organisé. Il invite les clients potentiels à privilégier ce réflexe", ajoute le porte-parole.

L'intention, au départ, était d'exclure "tout avantage concurrentiel au détriment de nos commerces en Belgique, au seul profit des plateformes d'e-commerce".

Mais "on a vu qu'avec les commerçants c'était tellement bien engagé qu'on ne les a pas découragés et tant mieux", explique M. Gillard. Pierre-Yves Dermagne souhaite transformer ce vendredi de shopping en 'Belgium Friday' et appelle les consommateurs à privilégier les commerces locaux.

La fédération du commerce Comeos avait, plus tôt dans la soirée, déjà exclu l'idée d'un report.