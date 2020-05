La Province du Brabant wallon a annoncé mercredi qu'elle proposait, avec la collaboration de l'opérateur Nearshop, une plateforme d'e-commerce de proximité.

L'idée était déjà envisagée depuis un certain temps et la crise du coronavirus a donné un coup d'accélérateur au projet. Il s'agit de faire de la crise actuelle une opportunité de changement positif. Un appel est lancé à tous les commerçants, indépendants, entrepreneurs, artisans et producteurs du Brabant wallon pour rejoindre cette plateforme pour bénéficier gratuitement d'un référencement. Le service ne coûtera qu'un euro par mois. Le collège provincial convient que les magasins physiques restent essentiels et il n'est pas question de les remplacer. Mais il observe que la crise sanitaire actuelle a poussé les clients à opter encore davantage pour la vente en ligne, et une partie des commerçants qui restaient réticents sont désormais prêts à franchir le pas.

Par ailleurs, l'achat dans les commerces locaux et/ou de produits locaux est vu par les clients comme un geste solidaire à poser dans une dynamique de relance. L'idée est donc de proposer une plateforme où les clients pourront acheter en ligne auprès de commerçants et producteurs de leur province ou de leur commune.

La plateforme est déjà opérationnelle à l'adresse www.shoppingenbw.be mais cette dénomination pourrait encore changer. L'annonce faite par la Province ce mercredi vise surtout à inciter les commerçants à rejoindre cette plateforme - ils sont une quarantaine pour l'instant -, pour proposer aux clients une offre intéressante à partir du mois de juin. L'opérateur Nearshop assurera un accompagnement pour la mise sur pied de ces ventes en ligne.

Le service est accessible aux commerçants à partir d'un euro par mois: la Province assume les coûts de cette plateforme qu'elle met à disposition. Elle permettra également aux communes de développer leur propre plateforme avec les commerces de leur territoire.