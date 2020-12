"Le Brexit entraînera une perte de vitesse des échanges" Conjoncture François Mathieu

© BELGA

"Cet accord écarte le risque de l’introduction de tarifs ou de quotas douaniers sur les échanges entre l’UE/la Belgique et le Royaume-Uni. Ceci est une bonne nouvelle pour nos entreprises belges parce que le Royaume-Uni est l’un de nos plus importants partenaires commerciaux", pointait ainsi la FEB dans son communiqué quelques heures après l'annonce d'un accord. Mais plus largement, quel impact ce deal pourrait avoir sur l’économie à plus long terme ? Entretien avec Philippe Ledent, économiste senior chez ING.