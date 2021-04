Libre Eco week-end | Le dossier

C’est en 2016 qu’il prend la tête de ceux qui, en Wallonie, ne veulent pas du Ceta, ce traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada. Paul Magnette (PS), ministre-Président wallon à l’époque, son parti, le CDH et Écolo, profitent du caractère mixte du traité - il doit être ratifié par l’ensemble des parlements des États membres et le Parlement wallon en fait partie - pour provoquer le blocage et, surtout, demander des modifications.