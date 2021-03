L'organisation appelle tous les citoyens ainsi que les autres secteurs à participer. Pour le collectif : "En démocratie, la liberté reste la règle, la restriction l’exception. Rien ne peut plus justifier les nouvelles mesures dès lors que les précédentes n’ont finalement porté aucun effet, si ce n’est de la privation à tous les niveaux".

Et d'ajouter : "Nous ne sommes plus dupes et d’ores et déjà conscients que les gouvernements ne nous permettrons pas d’ouvrir à la date du 1er mai. Nous ne croyons plus les autorités ! C’est une mascarade !"

L'organisation wallonne souhaite que les différents gouvernements aboutissent à un accord avec les représentants du secteur Horeca pour garantir l’ouverture des établissements le 1er mai 2021.