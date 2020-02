Conjoncture "Le coronavirus aura plus d'impact que le Sras de 2003" François Mathieu

Le Coronavirus aura-t-il un impact sur l'économie belge? La question a été posée par deux cabinets ministériels au Bureau du Plan qui, avec la Banque nationale et le SPF Stratégie et Appui (Bosa), établit des projections semestrielles pour l'économie belge. La nervosité est palpable, et compréhensible.