Conjoncture100% Web Le coronavirus fait suffoquer l'économie mondiale (MULTIMEDIA) Gaëtan Gras et Nicolas Baudoux

L'économie belge et mondiale est loin d'être épargnée par la propagation du coronavirus. Aviation, tourisme, industrie, ... de plus en plus de secteurs sont touchés de plein fouet. Naviguez dans notre format ci-dessous et découvrez les 6 plus grands impacts du virus sur l'économie.