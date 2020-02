Selon des économistes de l’Université d'Oxford, le coronavirus pourrait coûter à l'économie mondiale plus de 1 milliard de dollars s'il se transformait en pandémie, selon un prévisionniste économique de premier plan.

Les économistes avertissent que la propagation du virus dans des régions extérieures à l'Asie entraînerait une baisse de 1,3% de la croissance mondiale cette année, soit l'équivalent de 1,1 milliard de dollars de revenus perdus.

Le virus a déjà un "effet dissuasif" sur les investisseurs et les marchés alors que les fermetures d'usines en Chine se répandaient dans les pays voisins.

Conséquence : de plus en plus de grandes entreprises ont du mal à s'approvisionner en composants et en produits finis d'Extrême-Orient. C'est notamment le cas d'Apple qui a annoncé, il y a quelques jours, à ses investisseurs que les objectifs de chiffres d'affaires trimestriels ne seront pas atteints en raison d'une "offre temporairement limitée" d'iPhone et d'une baisse spectaculaire des dépenses chinoises pendant la crise du coronavirus.

Autre industrie fortement impactée, celle de l'automobile qui dépend également de fournisseurs asiatiques et notamment chinois. Audi Brussels en a déjà fait les frais il y a quelques jours mais d'autres marques comme Jaguar Land Rover craignent les conséquences du manque d'approvisionnement pour leurs usines.

Toujours selon les économistes de l'Université d'Oxford, la croissance du PIB chinois passerait de 6% l'an dernier à 5,4% en 2020, du moins si la propagation se stabilise. Des chiffres qui pourraient donc empirer en fonction de la suite de l'expansion du virus, ce qui pourrait arriver puisque le risque de pandémie est de plus en plus évoqué.

Le PIB mondial chuterait quant à lui de 0,5% en 2020, soit près de 370 milliards d'euros. Si le virus se propage au-delà de l'Asie et devient une pandémie mondiale, le PIB mondial chuterait de 1 milliard d'euros, soit 1,3% par rapport à la projection actuelle.

Une chute qui s'expliquerait notamment par une baisse du tourisme et de la consommation de manière générale, ce qui impacte également les investissements et les cours des marchés.

"Une baisse de cette ampleur équivaudrait à perdre la totalité de la production annuelle de l’Indonésie, la 16e économie mondiale", précisent les économistes d'Oxford interrogés par The Guardian.