Elles étaient fort attendues, ces nouvelles projections économiques du Bureau Plan.

A bonnes sources, nous apprenons que la baisse du PIB est dorénavant estimée à -10,6 % du PIB et que le déficit grimperait à environ 45 milliards d’euros. Rien de très surprenant à ces projections, dures, mais intégrant évidemment le gros du début de cette crise qui, on le sait, va durablement affecter les finances publiques. D’où l’importance du plan de relance qui se discute actuellement au niveau politique. Plus d'infos à venir.