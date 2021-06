Les vacances sont à nos portes. Et, dans la foulée du Comité de concertation de vendredi dernier, les projets se précisent. Le ciel s’éclaircit, en effet, avec des restrictions de voyage allégées pour cet été en Europe (et, notamment, une quarantaine presque supprimée au retour ). Quels sont les projets et les réactions des Belges ? Le point avec quatre professionnels du secteur.